Стало известно о нежелании кардиналов выбирать Роберта Превоста папой римским

Итоги выборов нового папы римского стали во многом неожиданностью, так как кардиналы изначально не хотели отдавать предпочтение представителю США. Об этом сообщила газета Politico.

Издание сослалось на информацию, полученную от одного из кардиналов, участвовавших в голосовании. По его словам, кандидаты из Соединенных Штатов хоть и встречались в предвыборном списке, но им не отдавалось предпочтения. На это во многом влияли публичные скандалы, связанные с педофилией в американских приходах. Также рассматривались различные «экзотические» кардиналы, которые представляли страны Азии и Африки.

Основное предпочтение отдавалось классическим кандидатурам, итальянским представителям. В частности, среди них был посланник папы на Украине Маттео Дзуппи и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. По этой причине победа Роберта Превоста стала неожиданностью для многих священников.

Ранее сообщалось, что новоизбранный понтифик Лев XIV в своем первом выступлении перед кардиналами подчеркнул, что искусственный интеллект представляет собой одну из наиболее значимых проблем, стоящих перед человечеством. По словам понтифика, ИИ вызывает трудности в обеспечении уважения к личности, равноправия и трудовой деятельности.