Стало известно о планах Мединского на переговорах в Стамбуле
RT: Мединский проведет серию ключевых встреч на переговорах в Стамбуле
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Глава российской делегации Владимир Мединский запланировал несколько важных встреч в ходе переговоров в Стамбуле, сообщает источник RT.
По данным источника канала, помощник Путина проведет несколько ключевых встреч. Хотя конкретные собеседники не называются, ожидается, что контакты могут включать представителей различных сторон, участвующих в диалоге.
Российская делегация уже покинула гостиницу в Стамбуле и готовится к началу переговоров, запланированному на 13:00 по местному времени.
Ранее стало известно содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта.