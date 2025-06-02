Стало известно о планах Мединского на переговорах в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский запланировал несколько важных встреч в ходе переговоров в Стамбуле, сообщает источник RT.

По данным источника канала, помощник Путина проведет несколько ключевых встреч. Хотя конкретные собеседники не называются, ожидается, что контакты могут включать представителей различных сторон, участвующих в диалоге.

Российская делегация уже покинула гостиницу в Стамбуле и готовится к началу переговоров, запланированному на 13:00 по местному времени.

Ранее стало известно содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта.