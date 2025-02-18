Стало известно о покупке отдельного особняка Селеной Гомес и Бенни Бланко

Селена Гомес и Бенни Бланко в ожидании свадьбы решили свить собственное семейное гнездышко и с этой целью приобрели отдельный особняк в Беверли-Хиллз. Он обошелся им в $35 млн. Об этом сообщил портал Starhit.

Дом, который купила звездная пара в Беверли-Хиллз, выполнен в испанском стиле. Он насчитывает множество помещений, среди которых семь спален, а также 12 ванных комнат.

«Он расположен на территории, напоминающей курорт. На участке находятся несколько строений, в том числе библиотека. Также здесь есть солярий, фитнес-зал и бассейн», — указал журналистам источник их информации.

Покупка дома обошлась Гомес и Бланко в $35 млн, что в расчете на рубли составляет порядка трех миллиардов.

Ранее Гомес сообщила, что ее стаж знакомства с Бланко насчитывает уже 12 лет. Их в свое время познакомила ее мама, ей тогда было всего 16 лет. Они далеко не сразу стали проявлять какие-то чувства друг к другу, это произошло значительно позже. Какое-то время они относились друг к другу как простые знакомые.