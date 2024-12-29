Полет борта из специального летного отряда «Россия» состоялся на днях в США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные мониторинговым сервисом Flightradar24. Данных, подтверждающих это, от официальных источников пока не поступало.

Инсайдеры в Сети уже вовсю комментируют произошедшее, отмечая, что кто-то из руководства России мог провести два дня в Вашингтоне. Возможно, там прошли тайные переговоры, результаты которых совсем скоро могут появиться в информационном пространстве.

На то, что что-то, теоретически, грядет в оставшиеся несколько дней уходящего 2024 года, свидетельствуют несколько факторов. Так, поздно вечером в воскресенье, 29 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в своем очередном видеообращении в соцсетях, что завтра готовится некое «важное решение США в поддержку Украины».

Фото: [ Flightradar24 ]

Перед этим глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что с 31 декабря в республике будет отменен комендантский час.

Кроме того, скандальный украинский журналист и ярый противник России Дмитрий Гордон (лицо, включенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента) заявил, что понедельник, 30 декабря, станет якобы последним днем военных действий. Гордон отметил, что в этот день «должно состояться нечто большое». Украинец признался, что не хочет говорить подробности вслух, чтобы не сглазить.