Стало известно о попытках захватчиков судна Arctic Sea изменить свой приговор

Участники захвата сухогруза Arctic Sea пытались оспорить свои приговоры и внести в них изменения, ссылаясь на особые обстоятельства. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, осужденные пытались обратить внимание суда на обстоятельства в виде отсутствия задания по захвату судна, незнания значения слова «пиратство» и состояния здоровья.

Морское судно Arctic Sea, следовавшее из Финляндии в Алжир, исчезло в конце июля в 2009 году. На борту находились 15 моряков. Тогда же неизвестные граждане из Эстонии, Латвии, России, а также лица без гражданства захватили сухогруз с целью завладения имуществом.

Спустя некоторое время, когда выяснились подробности инцидента, захваченное судно начали освобождать. В этой операции приняли участие военнослужащие Черноморского флота РФ. В результате успешных действий морского спецподразделения, судно было освобождено, а экипаж спасен.

В 2014 году Московский городской суд приговорил Дмитрия Савинса — уроженца Латвии, руководившего операцией по захвату Arctic Sea, к семи годам строгого режима. По этому делу были осуждены еще восемь человек, обвиняемых в захвате судна.

Однако в 2011 году часть осужденных начала обжаловать судебные решения, утверждая, что их роль сводилась к изоляции членов экипажа. Осужденные утверждали, что их намерения и мотивация были неправильно истолкованы судом.

Адвокат одного из осужденных заявил, что он не понимал значения слова «пиратство» и давал показания в условиях стресса и болезненного состояния.

В ходе рассмотрения апелляций суд принял решение изменить срок наказания только одному из осужденных, оставив остальные приговоры в силе. Представители защиты подчеркивали, что не все участники операции действовали по одним и тем же мотивам, а некоторые из них были недостаточно проинформированы.

Ранее сообщалось, что житель Кемеровской области во время судебного заседания целился в судью прутом, который оторвал от клетки.