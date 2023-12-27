Стало известно о пострадавших от удара беспилотника по Донецку

Стало известно о двух пострадавших жителях Донецка, получивших травмы в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным СЦКК, беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на Петровский район города. К 20.30 выяснилось, что от удара со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя, находившихся в этот момент в районе дома 4 «А» по улице Добровольского. Пострадавшими оказались мужчина 1989 года рождения, о котором уже сообщал мэр города, а также стало известно, что травмы получил мужчина 1963 года рождения.

Какие травмы получили гражданские, и в каком состоянии находятся мужчины, пока не сообщается.