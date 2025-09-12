Стало известно о предсмертном желании актрисы Агнессы Петерсон

Советская и российская актриса заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон перед смертью мечтала посетить Эстонию, но так и не осуществила свое последнее желание. Об этом aif.ru рассказал ее ученик Сергей Николаев, поддерживавший с актрисой регулярное общение.

В их последнем разговоре Петерсон с грустью размышляла о поездке на историческую родину, но осознавала, что эта дорога приведет ее лишь к могилам родных и близких. Трагическая ирония судьбы заключается в том, что на следующий день после своего 89-летия, 10 сентября, актриса ушла из жизни после продолжительной болезни.

Николаев поделился трогательными деталями их последнего общения.

«Мы несколько раз в год обязательно созванивались и общались обычно подолгу. Говорили о театре, она очень удивилась и порадовалась, когда узнала, что назвали улицу в честь Василия Ланового. <...> 9 сентября я ей звонил несколько раз, но было занято, вечером решил, что уже поздно, а оказалось совсем поздно», — рассказал собеседник издания.

Эти несостоявшиеся звонки стали символическим прощанием с актрисой, посвятившей Вахтанговскому театру почти 65 лет своей жизни.

