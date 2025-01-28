Стало известно о разрыве отношений между Меган Фокс и рэпером Machine Gun Kelly

Звезда Голливуда Меган Фокс уже несколько месяцев находилась в натянутых отношениях с музыкантом несмотря на то, что ждет от него ребенка. Теперь стало известно, что их общение полностью прекращено. Киноактрису не останавливает даже то, что их общая дочь должна появиться на свет всего через 1,5-2 месяца. Она не желает, чтобы ее супруг находился рядом во время родов, но при этом Фокс не будет ограничивать общение с будущим ребенком. По прогнозам медиков, у звездной пары на свет появится дочка.

«Она не хочет лишать его этой возможности с их общей дочерью, но она хочет полную опеку. Она абсолютно уверена, что он не способен заботиться о ребенке даже частично», — указал журналистам их источник.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Заворотнюк во время беременности выполнила в Дубае свою детскую мечту. Она посетила концерт группы Green Day, творчество которой обожала в подростковом возрасте. Заворотнюк заявила, что прививает хороший музыкальный вкус малышу еще до его рождения.