Стало известно о реакции супруги хоккеиста Плотникова на слухи о его романе с Седоковой

Мария Плотникова запостила в социальных сетях идиллическую фотографию с мужем. Это произошло на фоне слухов о романе ее супруга с моделью Анной Седоковой. Об этом рассказало Радио1.

В последнее время в Сети все чаще стали говорить о тайной связи между хоккеистом Сергеем Плотниковым и скандально известной Седоковой. Некоторые подписчики спортсмена даже задавали вопрос о правдивости таких слухов на его странице в соцсети. Ни он сам, ни его жена никак не комментировали все пересуды. Позже Мария выложила фото, на котором запечатлела себя вместе с мужем дома. Оба супруга довольны жизнью и улыбаются. Судя по всему, так Плотникова решила развеять все сплетни об интрижке хоккеиста.

Ранее сообщалось, что непосредственно перед смертью своего экс-супруга Тимме у Седоковой случился роман с футболистом Кокориным. Это якобы произошло в Дубае, и, по утверждению некоторых людей, данным слухам есть видеоподтверждение. Модель настаивала, чтобы кадры, в которые попали она и Кокорин, были удалены и не стали достоянием общественности.