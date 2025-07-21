Стало известно о резком росте пассажиропотока из Израиля в Россию после ударов по Сирии

На протяжении последнего времени пассажиропоток из Израиля в РФ вырос фактически в два раза. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

После того, как израильская армия нанесла удары более чем по 160 сирийским объектам, граждане Израиля стали вдвое чаще прилетать в Россию.

«В Москву летят граждане, имеющие два и более гражданства, в основном 50+ лет, кто не покинул Израиль даже после относительно недавних атак из Тегерана. Они используют стыковки через Грузию и Армению», — указал микроблог.

После того, как конфликт между Израилем и Ираном был завершен, часть израильтян отправилась домой, в то же время вторая часть предпочла остаться в России за счет безвизового режима. Авторы сообщения отметили, что пассажиропоток пока не дотягивает до того показателя, который существовал в самый разгар ирано-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что Иран официально объявил дату переговоров с «евротройкой», куда входят Германия, Франция и Великобритания, по ядерной программе. Эти переговоры пройдут на фоне обострения ситуации — ранее европейские страны обсуждали возможность восстановления международных санкций против Тегерана.