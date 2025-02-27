Стало известно о скором вступлении в силу запрета на продажу энергетиков детям

В России 1 марта вступит в силу закон, по которому будет запрещена продажа энергетических безалкогольных напитков несовершеннолетним. Об этом заявил Евгений Машаров, юрист и член Общественной палаты РФ. Его слова привел ТАСС.

По мнению эксперта, новый закон, который начинает действовать с первого весеннего дня, еще требует доработки. В него стоит включить штрафы для нарушителей.

«С 1 марта 2025 года на территории Российской Федерации будет запрещена продажа безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, несовершеннолетним», — указал Машаров.

Теперь продавец обязан отказать в продаже товара человеку, если появляется сомнение в его возрасте. Вдобавок к этому у региональных властей есть собственные инструменты по ограничению продаж таких напитков. Они могут ограничивать время и место продаж подобных товаров. Исполнение законодательства в этой сфере также возлагается на регионы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семьи могут получить дополнительную выплату при рождении третьего и последующего ребенка. Молодые родители в возрасте до 35 лет будут получать по 300 тыс. руб. в подобных случаях. Мера поддержки начала действовать в 2025 году.