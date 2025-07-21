Стало известно о случаях изъятия органов у живых пациентов в больницах США

В больницах Соединенных Штатов выросло число случаев, когда врачи пытаются изъять органы еще у живых людей, которые согласились стать донорами. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание провело собственное расследование ситуации с донорскими органами на американской территории. По его утверждению, в стране резко выросло число трансплантации органов после того, как их владелец умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Подобные доноры заметно отличаются от большинства, чья смерть следует вслед за необратимыми повреждениями мозга. Их кончину бывает очень сложно достоверно зафиксировать, что приводит к различным эксцессам.

«Люди на всей территории Соединенных Штатов столкнулись с поспешными или преждевременными попытками извлечения органов. Некоторые задыхались, плакали или проявляли другие признаки жизни», — указали журналисты.

Если у медиков есть согласие самого пациента либо его родственников на изъятие органов для донорства, то больного сердечными заболеваниями отключают от систем жизнеобеспечения, после чего через час или два приступают к трансплантации. Подобная практика временами дает сбои и ведет к попытке изъять органы еще у живого человека.

Ранее сообщалось, что в Бразилии задержаны двое мужчин и их сообщница за попытку незаконной покупки младенца непосредственно в родильном доме. Один из мужчин представлялся отцом ребенка и пытался зарегистрировать его на себя, однако попытка не удалась. Мать ребенка, испытывающая серьезные финансовые трудности, согласилась на продажу младенца из-за долговых обязательств.