Стало известно о смерти актера из сериала «Жизнь и судьба»

Стало известно, что в Ярославле скончался театральный актер Олег Новиков, который сыграл роли в ряде спектаклей и сериалов. Он ушел из жизни на 65-м году жизни, об этом сообщил ТАСС.

Новиков играл в Волковском театре на протяжении 23 лет. За это время он выступил в ряде спектаклей, сыграв на сцене более 50 ролей. Массовому зрителю он больше известен по сериалам «Жизнь и судьба» и «Домашний арест». Смерть артиста наступила в результате длительной тяжелой болезни.

«Скончался артист Волковского театра Олег Валентинович Новиков, ему было всего 64. Последней большой работой Олега Новикова стала роль отца Любы в пронзительном спектакле "Калина красная" Василий Шукшина», — сообщили в пресс-службе театра.

Прощание с Новиковым будет проходить 5 февраля в ярославском ритуальном центре «Похоронный Дом Некрополь». Начало траурной церемонии в 11.00.

Ранее стало известно о смерти Валерия Хаита, капитана одесской команды Клуба веселых и находчивых. Он также стал одним из основателей одесского фестиваля юмора «Юморина» в 1972 году. В 1988 году Хаит основал Клуб одесских джентльменов.