Стало известно о состоянии девочки, упавшей в яму с кипятком в Подмосковье

Малолетняя девочка пострадала в округе Коломна Московской области, упав в яму с кипятком. Интернет-издание REGIONS выяснило , в каком состоянии находится школьница.

В коломенском поселке Запрудня второклассница упала в яму с кипятком, которая появилась от прорыва трубы теплоснабжения. Девочку оперативно достали, но она успела получить множественные ожоги второй степени на разных участках тела. С травмами пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В пресс-службе Минздрава Московской области REGIONS уточнили, что врачи оказывают помощь юной пациентке и наблюдают положительную динамику. Ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщал областной СК, по факту травмирования девочки в Коломне было возбуждено уголовное дело по статье о халатных действиях со стороны сотрудников муниципального предприятия (ст. 293 УК РФ). В ходе расследования проверят, что могло привести к ЧП и происшествию со школьницей.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал в Новом Уренгое после взрыва трубы с кипятком.