Стало известно о состоянии госпитализированного директора театра «Ленком»

Марк Борисович Варшавер оказался в больнице. Врачи поставили ему предварительный диагноз, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mash.

Марк Варшавер обратился в поликлинику самостоятельно. Его беспокоил кашель и одышка, а также тяжесть в груди. После обследований 77-летнего директора «Ленкома» было решено оставить в стационаре под присмотром специалистов, так как у него заподозрили пневмонию.

Медики отмечают, что звездный пациент находится в среднетяжелом состоянии. Однако его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в феврале 2024 года Марк Варшавер уже находился на лечении от пневмонии. Тогда директора столичного театра госпитализировали в срочном порядке. Выписка состоялась через неделю. Как долго Марк Борисович будет оставаться в медучреждении в этот раз неизвестно.

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