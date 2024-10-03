Стало известно о состоянии госпитализированного директора театра «Ленком»
Госпитализирован директор столичного театра «Ленком» Марк Варшавер
Фото: [Медиасток.рф]
Марк Борисович Варшавер оказался в больнице. Врачи поставили ему предварительный диагноз, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mash.
Марк Варшавер обратился в поликлинику самостоятельно. Его беспокоил кашель и одышка, а также тяжесть в груди. После обследований 77-летнего директора «Ленкома» было решено оставить в стационаре под присмотром специалистов, так как у него заподозрили пневмонию.
Медики отмечают, что звездный пациент находится в среднетяжелом состоянии. Однако его жизни ничего не угрожает.
Напомним, в феврале 2024 года Марк Варшавер уже находился на лечении от пневмонии. Тогда директора столичного театра госпитализировали в срочном порядке. Выписка состоялась через неделю. Как долго Марк Борисович будет оставаться в медучреждении в этот раз неизвестно.
Ранее сообщалось, что известному советскому актеру Василию Ливанову была проведена операция по удалению тромба.