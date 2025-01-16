Стало известно о состоянии младенца, найденного возле пьяной матери в подъезде

Прокуратура Москвы сообщала, что 16 января в подъезде одного из многоквартирных домов на востоке столицы нашли пьяную женщину и годовалого ребенка. Детский городской омбудсмен Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, в каком состоянии младенец.

Заснувшую на холодном полу женщину нашли в подъезде на 13-й Парковой улице. Рядом с ней также обнаружили ребенка 2024 года рождения. Его мать была пьяна.

Ребенка передали медикам, которые помогли малышу прийти в себя. По словам уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской, жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает.

Омбудсмен держит на контроле вопиющую историю, как и сотрудники прокуратуры. С неблагополучной семьей и отдельно горе-матерью будут работать специалисты. Пока неизвестно, что побудило женщину устроить ночлег в подъезде.

Ранее сообщалось, что мать травила ребенка опасными препаратами и показывала его страдания в видеоблоге.