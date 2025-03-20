Стало известно о состоянии модели с Украины, попавшей в сексуальное рабство в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, по информации «ВЧК-ОГПУ»*, рассказывала о скорой встрече с мужчинами в ОАЭ во время телефонного разговора с матерью.

Модель находилась в Дубае с 15 февраля, а ранее посещала модельную вечеринку. Там всем участницам обещали деньги. На следующий день, по информации канала, после события украинка созвонилась с матерью. Тогда Ковальчук заявила, что вечеринка прошла успешно, а двое арабов пригласили ее продолжить вечеринку в отеле. После связь с блондинкой оборвалась, а вскоре ее с переломами нашли на обочине.

По информации KP.RU, вместе с украинкой в Дубае была российская коллега Ангелина Дорошенкова. Однако о ее судьбе ничего не известно.

Мать Ковальчук рассказала, что дочь госпитализировали в Дубае. Врачи провели три сложные операции, однако пока она не может говорить.

В СМИ предполагают, что модель могла оказаться на ВИП-вечеринке Porto Party, где на роскошных виллах развлекаются шейхи для реализации своих извращенных сексуальных фантазий. Однако правду на ситуацию может пролить только сама пострадавшая, когда будет в состоянии это сделать.

Ранее о происшествии с моделью из Украины сообщал канал Shot.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов