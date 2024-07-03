Стало известно о состоянии пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ

По данным РИА Новости , которое ссылается на информацию от пресс-службы Запорожской АЭС, один из пострадавших при украинском ударе находится в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно в среду, 3 июля.

Так, всего во время украинской атаки пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Их оперативно доставили в медицинскую часть, расположенную в Энергодаре, и сейчас все находятся под постоянным наблюдением врачей.

Один из пострадавших находится в среднем состоянии, другие же – в состоянии легкой степени тяжести, у них зафиксированы небольшие травмы. Напомним, что подстанция «Радуга» была атакована украинскими беспилотниками, в результате чего пострадали восемь человек.