Стало известно о состоянии пострадавших после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле

Некоторые пострадавшие после наезда автомобиля на толпу людей в городе Ливерпуль находятся в критическом состоянии.

Люди получили травмы из-за автомобиля, врезавшегося в толпу фанатов, собравшихся по случаю победы футбольного клуба «Ливерпуль» в Премьер-лиге, сообщила газета Guardian.

Позднее стало известно, что за рулем машины находился 53-летний британец. Его задержали сотрудники полиции.

На помощь пострадавшим первыми прибыли сотрудники скорой помощи Святого Иоанна.

Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль влетел в толпу, минимум 15 человек пострадали.