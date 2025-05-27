Стало известно о состоянии пострадавших после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле
Пострадавшие после наезда в Ливерпуле находятся в критическом состоянии
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Некоторые пострадавшие после наезда автомобиля на толпу людей в городе Ливерпуль находятся в критическом состоянии.
Люди получили травмы из-за автомобиля, врезавшегося в толпу фанатов, собравшихся по случаю победы футбольного клуба «Ливерпуль» в Премьер-лиге, сообщила газета Guardian.
Позднее стало известно, что за рулем машины находился 53-летний британец. Его задержали сотрудники полиции.
На помощь пострадавшим первыми прибыли сотрудники скорой помощи Святого Иоанна.
Ранее сообщалось о том, что в Мюнхене автомобиль влетел в толпу, минимум 15 человек пострадали.