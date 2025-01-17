Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Шри-Ланке россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали сайту aif.ru о пострадавших российских туристах, которые попали в аварию на Шри-Ланке.

Столкновение автобуса и цементовоза случилось на Южном скоростном шоссе. В СМИ сообщали о 19 пострадавших туристах и одном погибшем, предположительно, водителе. Посольство России сообщило о двух россиянах, которые находятся в тяжелом состоянии.

По обновленным данным АТОР, в микроавтобусе находились 12 туристов и все они — граждане России.

«Сейчас они в больнице на первичном обследовании. Их сопровождают представители принимающей компании, оказывают необходимую помощь», – отметили в АТОР.

Россияне получили разные травмы, но погибших среди них нет. Многие в сознании и удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, из-за чего в Таиланде могло произойти ДТП с десятками пострадавших россиян.