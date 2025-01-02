Названа возможная причина ДТП с десятками пострадавших россиян в Таиланде

Предположительной причиной жесткой аварии с автобусом на въезде в Паттайю стала неисправность. Канал Shot уточняет, что у транспорта могли отказать тормоза.

Версия с отказавшей тормозной системой считается приоритетной. Эксперты продолжают изучать поврежденные машины, правоохранители также изучают записи с места ДТП. Известно, что за рулем туристического рейса находился 74-летний водитель. Перед пропускным пунктом он набрал большую скорость и не смог затормозить, влетев в ограждение из бетона и легковой автомобиль.

Напомним, что ДТП случилось в Таиланде 2 января. В автобусе находились не менее 42 человек, основная масса которых — российские туристы. По данным портала Matichon, пострадали 32 гражданина РФ. Некоторых госпитализировали с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Крыму произошло смертельное ДТП с детьми на трассе.