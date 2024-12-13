Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось
MASH: у актера Бориса Щербакова развилась пневмония
Фото: [pxhere.com]
Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось, сообщает телеграм-канал MASH. Известно, что Щербакова вновь перевели в реанимацию.
По данным журналистов, у Щербакова развилась пневмония, и теперь он из среднего состояния вновь оказался в тяжелом и в реанимации. Сейчас актер в сознании, но, пишет канал, жалуется на тошноту и слабость. Прогнозы врачей положительные.
Напомним, что у Щербакова после неудачного падения была операция, и спустя некоторое время его состояние улучшилось, потом приведя к другим нарушениям в организме и пневмонии. В том числе, было выявлено и редкое заболевание кишечника.