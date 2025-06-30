Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего от рук неадеквата в Шереметьево

Отец ребенка Мохаммад сообщил RT, что медики полчаса назад отключили маленького пациента от аппарата ИВЛ. По словам собеседника, мальчик уже приходил в сознание – открывал глаза, но быстро засыпал. Врачи выводят его из тяжелого состояния постепенно, наблюдая за динамикой. Медики подтвердили, что перелома черепа у ребенка нет и хирургическое вмешательство не требуется.

Отметим, что Химкинский районный суд уже принял меры в отношении 31-летнего гражданина Белоруссии, устроившего нападение. Подозреваемый арестован.

Малолетний пострадавший остается в реанимации под постоянным наблюдением врачей. По предварительным оценкам медиков, на полное восстановление мальчика потребуется около двух месяцев реабилитации.

Ранее сообщалось, что Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика.