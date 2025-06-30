Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего от рук неадеквата в Шереметьево
RT: врачи отключили от аппаратов ИВЛ мальчика, пострадавшего в Шереметьево
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Двухлетний мальчик, ставший жертвой нападения в аэропорту Шереметьево, начал дышать без помощи аппарата искусственной вентиляции легких.
Отец ребенка Мохаммад сообщил RT, что медики полчаса назад отключили маленького пациента от аппарата ИВЛ. По словам собеседника, мальчик уже приходил в сознание – открывал глаза, но быстро засыпал. Врачи выводят его из тяжелого состояния постепенно, наблюдая за динамикой. Медики подтвердили, что перелома черепа у ребенка нет и хирургическое вмешательство не требуется.
Отметим, что Химкинский районный суд уже принял меры в отношении 31-летнего гражданина Белоруссии, устроившего нападение. Подозреваемый арестован.
Малолетний пострадавший остается в реанимации под постоянным наблюдением врачей. По предварительным оценкам медиков, на полное восстановление мальчика потребуется около двух месяцев реабилитации.
Ранее сообщалось, что Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика.