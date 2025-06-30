Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Ребенок, который пострадал в Шереметьево из-за нападения мужчины, все еще находится в тяжелом состоянии. Но, как рассказывает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав Московской области, уже имеется положительная динамика в его выздоровлении.

В пресс-службе Минздрава отметили, что сейчас в состоянии пострадавшего мальчика уже имеется положительная динамика, но он все еще находится в тяжелом состоянии. В Детском центре имени Л. Рошаля делают все возможное, чтобы пострадавший мальчик выжил.

Напомним, что сам инцидент случился 23 июня в зоне прилета аэропорта: мужчина под наркотиками схватил мальчика, поднял его и бросил на пол. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Также позже стало известно, обвиняемый в нападении на ребенка в Шереметьево предстал перед судом.