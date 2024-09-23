Стало известно о состоянии родителей умерших детей в Красноярском крае

Родители скончавшихся в Красноярском крае детей находятся в тяжелом психологическом состоянии. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Родители погибших после обеда детей переживают серьезную утрату. Мама постоянно плачет, периодически впадая в истерику. Они едва отошли от отравления. Несмотря на переживания, семья нашла силы дать показания полиции.

Напомним, в селе Красная Сопка произошла страшная трагедия: семья попала в больницу после обеда полуфабрикатами. Четверо детей, несмотря на усилия врачей, скончались. Предполагают, что виной стали пельмени или неизвестное вещество. Постепенно подтверждается именно последняя версия: в доме нашли порошок светлого цвета в пакете без маркировки. Это могут быть пестициды и антибиотики для животных, но как они оказались в еде пока неизвестно. Есть версия, согласно которой в еду попал крысиный яд или токсичное вещество для травли тараканов.

В СК ранее отмечали, что семья числится как благополучная. Она не состояла на учете и на нее не было жалоб.

Ранее сообщалось, что какое наказание понесут ответственные за смерть детей под Красноярском.