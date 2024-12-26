Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при падении авиалайнера под Актау

Трое россиян, получивших ранения в результате падения пассажирского самолета неподалеку от Актау, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения РФ, слова его представителей привел ТАСС.

Девять россиян были транспортированы из Актау в Москву. Во время полета всех пациентов сопровождала специальная бригада медиков из 15 специалистов по самым различным профилям.

«Было принято решение об их эвакуации спецбортом МЧС на лечение в стационары ведущих федеральных медицинских организаций, а также в медучреждение департамента здравоохранения города Москвы», — указали в данном ведомстве.

Три человека находятся в очень тяжелом состоянии, еще одна женщина — в просто тяжелом. У пяти человек, среди которых один ребенок, состояние оценивается как средней степени тяжести. По имеющимся данным, их доставили в клиники имени Склифосовского, Вишневского и Пирогова.

Ранее уже сообщалось, что самолет Ил-76 приземлился в Подмосковье в аэропорту Жуковского. Встречать его прибыли десятки машин скорой помощи, которые и доставили раненых в необходимые больницы.