Стало известно о состоянии здоровья короля Великобритании Карла III

Медики утверждают, что болезнь британского монарха не прогрессирует.

Врачи положительно оценивают состояние здоровья британского короля Карла III. Онкологическое заболевание, которым страдает монарх, не прогрессирует.

Об этом со ссылкой на источники в Букингемском дворце, сообщает агентство PA Media.

Сейчас самочувствие Карла III является приоритетом номер один в государстве. Здоровье монарха «следует по очень позитивной траектории», отметили собеседники.

Несмотря на тяжелое заболевание, Карл III старается выполнять все свои публичные обязанности.

8 сентября исполнится год вступления Карла III на престол. В этот день он планирует посетить церковь. Монах намерен посвятить этот день молитвам и размышлениям.

Ранее сообщалось о том, что у принца Гарри отобрали титул на официальном сайте королевской семьи.