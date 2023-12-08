Стало известно о срочной госпитализации певца Леонида Агутина

По последним данным, 55-летний артист был экстренно доставлен в одну из московских клиник после того, как он почувствовал сильные боли в ноге и ощутил плохое самочувствие. Об этом сообщает Mash.

Медицинский осмотр выявил у певца и композитора тромбоз глубоких вен, что потребовало срочного вмешательства медицинских специалистов. Леониду Агутину предстоит длительный период лечения, который начнется, по предварительным даннм, с медикаментозной терапии.

Фанаты и поклонники Агутина выражают свою поддержку артисту в социальных сетях и ждут дальнейших новостей о его состоянии. Пока остается неясным, будут ли отменены музыкальные мероприятия, в которых принимает участие певец.