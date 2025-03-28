Стало известно о стране-производителе батискафа, утонувшего в Хургаде

Батискаф, потерпевший крушение у берегов Хургады с российскими туристами, был произведен в Финляндии. Об этом стало известно из информации, указанной на официальном сайте компании-оператора Sindbad Submarines.

В четверг, 27 марта, батискаф врезался в коралловый риф, в результате чего произошла разгерметизация. В момент инцидента на борту находилось 45 туристов из РФ.

В результате катастрофы шесть россиян погибли. Тем не менее спасательная операция позволила большому числу пассажиров выжить. По информации египетских властей и российских дипломатов, 38 граждан РФ спасли. Из них 24 человека разместили в отелях. Еще 14 человек госпитализировали.

Технические характеристики батискафа указывают на то, что судно было спроектировано для перевозки 44 пассажиров и двух членов экипажа. Оно способно выдерживать давление на глубине до 75 метров.

Компания-производитель аппарата изначально позиционировала подводные прогулки на батискафе в Африке и арабском мире. Она активно рекламировала трехчасовые подводные экскурсии, обещая своим клиентам незабываемые впечатления от погружений.

Ранее стало известно, что врач из Татарстана смогла выжить после чудовищной трагедии в Хургаде.