Стало известно о судьбе попавших под камнепад альпинистов

В Кабардино-Балкарии завершилась спасательная операция, в ходе которой сотрудники МЧС эвакуировали двух пострадавших альпинистов. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ведомство.

Группа из двух человек — 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летней женщины из Саратовской области — попала под камнепад на высоте 3800 метров во время восхождения на гору Башхаауз. Поход в живописную местность обернулась неожиданными последствиями, едва не закончившись трагедией.

Оба альпиниста получили травмы различной степени тяжести. На помощь пострадавшим немедленно вылетел вертолет Ми-8 с восемью спасателями на борту. Операция по эвакуации заняла несколько часов из-за сложных погодных условий и особенностей рельефа. Специалистам МЧС пришлось работать в зоне повышенной опасности — после камнепада сохранялась угроза повторного схода камней.

Несмотря на все сложности, туристов успешно вызволили из каменной ловушки. Пострадавших доставили в Нальчик и передали медикам. Жертв среди путешественников удалось избежать.

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