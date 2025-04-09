Стало известно о том, что США могут лишиться китайских рождественских украшений из-за пошлин

В Китае производители искусственных елок и другой праздничной продукции перестали получать заказы от американцев на фоне вводимых Соединенными Штатами торговых пошлин. Как сообщило Reuters, по этой причине жители США могут встретить Рождество без новых украшений.

По сведениям информационного агентства, американские ретейлеры почти целиком зависят от Китая в плане рождественских украшений, где покупают 87% подобных товаров общей стоимостью порядка $4 млрд.

В свою очередь фабрики Китая сами испытывают сильную зависимость от американского рынка, где реализуют половину выпущенного товара. По заявлению управляющего одной из китайских фабрик, в прошлые годы уже к середине апреля все заказы были оформлены, а сейчас нет понимания, поступят ли они в принципе.

Ранее стало известно о том, что США отказались от сделки с Китаем по причине торгового дефицита.