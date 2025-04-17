Стало известно о выступлении Орбакайте за рубежом перед украинскими богачами
Mash: Галкин привел Орбакайте на корпоратив к украинским богачам в Праге
Фото: [flickr.com]
Российская певица Кристина Орбакайте выступила вместе с юмористом Максимом Галкиным* на корпоративе в Чехии. Публику составляли состоятельные украинцы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Выступление в Праге состоялось во второй половине марта, но известно о нем стало только сейчас. Помимо Галкина и Орбакайте, со сцены пел проукраински настроенный певец Гарик Кричевский. Судя по всему, Орбакайте решилась выступить на корпоративе перед украинскими гражданами в попытке заработать хоть что-то.
«У Орбакайте в США лишь пустые залы и по минимуму корпоративов. Попытка перезапустить карьеру в России обернулась хейтом и очередным отъездом», — указал микроблог.
Ранее сообщалось, что Пугачева и ее супруг Галкин очень скромно отметили 76-й день рождения певицы. В этот раз Алла Борисовна предпочла отметить праздник вдали от посторонних глаз. Она не стала приглашать к себе знаменитостей и шумно праздновать событие.
*лицо, имеющее статус иностранного агента на территории Российской Федерации.