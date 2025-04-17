Стало известно о выступлении Орбакайте за рубежом перед украинскими богачами

Российская певица Кристина Орбакайте выступила вместе с юмористом Максимом Галкиным* на корпоративе в Чехии. Публику составляли состоятельные украинцы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Выступление в Праге состоялось во второй половине марта, но известно о нем стало только сейчас. Помимо Галкина и Орбакайте, со сцены пел проукраински настроенный певец Гарик Кричевский. Судя по всему, Орбакайте решилась выступить на корпоративе перед украинскими гражданами в попытке заработать хоть что-то.

«У Орбакайте в США лишь пустые залы и по минимуму корпоративов. Попытка перезапустить карьеру в России обернулась хейтом и очередным отъездом», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что Пугачева и ее супруг Галкин очень скромно отметили 76-й день рождения певицы. В этот раз Алла Борисовна предпочла отметить праздник вдали от посторонних глаз. Она не стала приглашать к себе знаменитостей и шумно праздновать событие.

*лицо, имеющее статус иностранного агента на территории Российской Федерации.