Стало известно о здоровье сына Ефремова после падения из окна

Телеграм-канал SHOT сообщил , что у Николая Ефремова, сына известного актера Михаила Ефремова, усугубилось хроническое заболевание, что стало последствием падения из окна.

В публикации утверждается, что травмы, полученные в результате инцидента, привели к тому, что молодой человек «тяжело переживает новые приступы рассеянного склероза». Отмечается, что Ефремов-младший практически не покидает свой дом и ведет уединенный образ жизни. Подчеркивается также необходимость постоянного надзора и ухода за ним.

В SHOT добавляют, что «прогулки на свежем воздухе, которые могли бы облегчить состояние, почти исключены из-за астмы и многочисленных аллергических реакций, которыми страдает актер».

Напомним, 30 июня 2023 года стало известно о падении сына Ефремова из окна квартиры, расположенной на Пролетарском проспекте в Москве. Тогда сообщалось, что пострадавшего доставили в отделение реанимации с серьезными травмами.

Хотя сам Николай утверждал, что падение было случайным, соседи утверждали, что он имеет проблемы с алкоголем и находится под наблюдением психиатра.

