В Одессе под ударом оказались иностранные боевики, которые отвечали за получение западной военной техники в порту. Об этом в четверг, 29 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

В ходе вечернего обстрела Ильичевского порта в Одессе погибли более 20 наемников ВСУ из стран Запада, еще 50 ранены. Четверых бойцов экстренно эвакуировали на вертолете, который последовал в сторону границы с Румынией.

Стало известно, что иностранцы распоряжались ввозимой в страну западной боевой техникой — они распределяли ее по военным подразделениям.

Армия России наносит регулярные атаки по стратегическим объектам противника. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские солдаты не трогают жилые дома и социальную инфраструктуру.

Ранее сообщалось о том, что в разбившимся фургоне, который следовал в Одессу обнаружили 2,5 тонны замороженных туш собак.