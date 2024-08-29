В украинском Николаеве водитель фургона, который попал в дорожно-транспортное происшествие, перевозил 2,5 тонны замороженных собак. Об этом сообщает информационный канал Ньюсач/Двач.

Уточняется, что транспорт направлялся в Одессу, но цель перевозки груза остается загадкой.

Ранее сообщалось о том, что Центральное разведывательное управление вступало в контакт с Киевским режимом по поводу событий, происходящих в Курской области.