Стало известно об обстановке у поврежденного БПЛА многоквартирного дома в Туле

В Туле начались восстановительные работы многоквартирного дома, пострадавшего от падения обломков беспилотника. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на телеграм-канал главы администрации города Дмитрия Миляева.

Инцидент произошел во время массированной атаки БПЛА на Тульскую область в минувшие сутки. Жильцы поврежденного здания временно размещены в городских гостиницах. Обстановка спокойная, на месте находятся строительные бригады. По словам мэра, специалисты приступили к ремонту кровли и фасада, которые были повреждены от падения части дрона.

Отметим, что это уже третий случай повреждения жилых домов в регионе за последнюю неделю. Ранее беспилотники атаковали инфраструктурные объекты в Щекинском и Новомосковском районах. Власти усилили меры противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО уничтожили в небе над Тульской областью почти 40 дронов.