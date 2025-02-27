Политолог Юрий Светов в беседе с RT заявил, что Финляндия откроет границу с Россией только по команде из Вашингтона.

По словам эксперта, между Россией и Финляндией нет выгодных экономических отношений, как это принято было считать ранее. Страна поддержала санкции и отказалась делать поблажки, хотя жители ближайших регионов часто поддерживали торговлю и приезжали к финнам в гости.

Светов отметил, что Финляндия самостоятельно лишила себя энергоносителей, древесины и взаимовыгодного сотрудничества с РФ по многим сферам. Если даже границу откроют, по мнению политолога, все должно измениться.

«Я не верю в то, что финны откроют границы до того, как придет команда из Вашингтона <...> Мы снова туда побежим, понесем им деньги... Я думаю, что вот этого не должно быть», — заключил он.

Ранее портал STT сообщал, что Дональд Трамп может выгнать Финляндию и Швецию из НАТО по просьбе России.