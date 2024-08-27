Стало известно об условиях содержания Дурова в СИЗО Парижа

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников в беседе с сайтом aif.ru рассказал, в каких условиях может содержаться программист Павел Дуров во французском следственном изоляторе.

Специалист полагает, что Павла Дурова могли закрыть в одиночной камере на 16 кв. м с минимальным количеством удобств. Среди них душ, кровать, стол, стулья, кухонные принадлежности. Не исключено, что программисту смогут предоставить и компьютер, правда, за дополнительную плату и без выхода в интернет.

«Скорее всего, он содержится именно в СИЗО. Учитывая список обвинений, Павла могли поместить в небольшой одиночной камере <…> Это может продолжаться несколько месяцев, вопреки закону и расценивается как вид пытки. При этом, поскольку дело громкое, у камеры постоянно будет дежурить отдельный охранник», — рассказал в комментарии aif.ru Иван Мельников.

Специалист сравнил историю с ситуацией россиянина Александра Винника, которого также держали в СИЗО Парижа до высылки в США.

Если предположить, что Дурова действительно держат в следственном изоляторе, то его кормят трижды в день и оставляют возможность докупить определенные продукты. При этом диета в изоляторе не предположена, а Павел как раз следует только определенному рациону уже долгие годы. Отказаться от блюд и изменить их можно лишь из соображений религии.

Все разбирательства с Дуровым проходят в закрытом режиме. Во Франции до сих пор не дали конкретных ответов на запросы Единого координационного центра поддержки.

Ранее сообщалось, что Павлу Дурову продлили арест еще на двое суток.