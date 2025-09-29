Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, специалисты ведомства установили коммерческую организацию из поселка Трубников Бор, которая может быть причастна к распространению в распространении некачественной продукции.

По словам Волк, в настоящее время по адресу нахождения фирмы проводятся следственные действия, включая обыски.

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области произошло в конце сентября. В результате употребления некачественной алкогольной продукции пострадали 25 человек.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Накануне суд вынес решение об аресте шести подозреваемых, причастных к производству и распространению опасной продукции. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг лиц, участвующих в незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что в люксовом турецком отеле произошло массовое отравление туристов.