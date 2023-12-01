Стало известно, обнаружили ли лихорадку Денге у туриста, прибывшего из Шри-Ланки

Пассажиру из России, который летел домой из Шри-Ланки, стало плохо прямо на борту самолета. У него подозревали лихорадку Денге, даже изолировали на период полета, сообщает РИА Новости .

В итоге вечером в пятницу, 1 декабря, в Роспотребнадзоре сообщили, что у мужчины не выявлена лихорадка Денге, а оказался лишь обычный грипп. Пассажир сдал для этого все необходимые тесты.

Также ведомство обращает внимание других пассажиров данного рейса и советует обратиться за медпомощью при появлении признаков ОРВИ, не заниматься самолечением.