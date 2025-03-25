Стало известно отношение поколений в России к садоводству

По данным результатов исследования сервиса «Профи.ру», свыше 90% бумеров держат дома минимум один цветок, а около 40% жителей нашей страны предпочитают работу в огороде отдыху. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что ничего не выращивают лишь 17%, более 80% зумеров и свыше 70% миллениалов любят растения.

Отмечается, что цветы оказались наиболее распространенным видом среди всех растений, они имеются у трети жителей РФ, четверть россиян выращивают овощи, а фрукты — 13%. Также микрозелень пользуется популярностью у пятой части граждан РФ, а самыми невостребованными оказались бобовые и пряные культуры.

Добавляется, что за новыми знаниями и практическими рекомендациями в сфере садоводства большинство жителей нашей страны обращаются к интернет-ресурсам или квалифицированному специалисту.

Ранее юрист Леонова назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма.