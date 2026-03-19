Стало известно, песни на стихи каких поэтов чаще всего слушают в России

Как пишет НСН, абсолютным лидером по числу востребованных композиций стал Сергей Есенин. На его стихи записано сразу несколько хитов.

Первое место в рейтинге по прослушиваниям заняла песня «Москва» группы «Монгол Шуудан». На втором месте — «Гуляка» группы «Альфа». В десятку также вошли «Есенин» группы «Кукрыниксы» и «Клен» группы «ЧайФ».

Высокую популярность показали стихи Марины Цветаевой. Песня «Я тебя отвоюю» в исполнении Димы Билана заняла третье место в общем рейтинге. Композиция «Позвони мне, позвони» Ирины Муравьевой и ВИА «Фестиваль» на слова Роберта Рождественского вошла в пятерку лидеров. В топ-10 попала и «Эхо любви» Анны Герман — тоже на стихи Рождественского.

Среди других заметных работ — «Никого не будет в доме» Сергея Никитина на стихи Бориса Пастернака (знакомая каждому по фильму «Ирония судьбы»), «Очарована, околдована» Михаила Звездинского (стихотворение Николая Заболоцкого) и «Мне нравится» в исполнении Галины Бесединой и Сергея Тараненко (снова Цветаева).

Анализ региональной аудитории показал, что чаще всего к песням на стихи классиков обращаются слушатели из Московской области. Второе место по соотношению прослушиваний на одного пользователя заняла Ленинградская область, третье — Самарская.

В пятерку также вошли Республика Саха (Якутия) и Краснодарский край. Далее в рейтинге —Удмуртская Республика, Свердловская область, Ростовская область и Пермский край.

