Стало известно, песни на стихи каких поэтов чаще всего слушают в России
НСН: «КИОН Музыка» назвала популярные среди россиян песни на стихи классиков
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта, сервис «КИОН Музыка» проанализировал популярность песен, созданных на основе стихотворений классиков.
Как пишет НСН, абсолютным лидером по числу востребованных композиций стал Сергей Есенин. На его стихи записано сразу несколько хитов.
Первое место в рейтинге по прослушиваниям заняла песня «Москва» группы «Монгол Шуудан». На втором месте — «Гуляка» группы «Альфа». В десятку также вошли «Есенин» группы «Кукрыниксы» и «Клен» группы «ЧайФ».
Высокую популярность показали стихи Марины Цветаевой. Песня «Я тебя отвоюю» в исполнении Димы Билана заняла третье место в общем рейтинге. Композиция «Позвони мне, позвони» Ирины Муравьевой и ВИА «Фестиваль» на слова Роберта Рождественского вошла в пятерку лидеров. В топ-10 попала и «Эхо любви» Анны Герман — тоже на стихи Рождественского.
Среди других заметных работ — «Никого не будет в доме» Сергея Никитина на стихи Бориса Пастернака (знакомая каждому по фильму «Ирония судьбы»), «Очарована, околдована» Михаила Звездинского (стихотворение Николая Заболоцкого) и «Мне нравится» в исполнении Галины Бесединой и Сергея Тараненко (снова Цветаева).
Анализ региональной аудитории показал, что чаще всего к песням на стихи классиков обращаются слушатели из Московской области. Второе место по соотношению прослушиваний на одного пользователя заняла Ленинградская область, третье — Самарская.
В пятерку также вошли Республика Саха (Якутия) и Краснодарский край. Далее в рейтинге —Удмуртская Республика, Свердловская область, Ростовская область и Пермский край.
