Стало известно, почему ЕС не заблокировал американский проект по конфликту на Украине

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров предположил, почему Великобритания и страны ЕС на голосовании в Совбезе ООН не заблокировали решения США в одностороннем порядке. Об этом эксперт порассуждал в беседе с RT.

Франция и Великобритания не стали пользоваться правом вето во время голосования на Совбезе ООН. По словам Федорова, это связано с изменением политического вектора в ЕС и США. Последние стали более расположены в России, а у европейцев попросту возобладало «чувство реальности». Эксперт полагает, что Европа продолжает слушаться США, несмотря на приход Трампа.

«Европейцы поняли, что им тоже нужно что-то менять. Поэтому не надо ставить нереальные цели в рамках украинского конфликта, нужно искать пути решения. На мой взгляд, эта идея пробивается с трудом у европейцев, и они вынуждены, так или иначе, подстраиваться под американцев, под хозяина», — отметил эксперт.

Напомним, что европейские страны запрашивали перенос голосования по резолюции США по Украине. Это прошение отклонили. Совет Безопасности ООН в итоге принял проект резолюции США по украинскому конфликту. Изначально Британия и Франция были против, но затем документ без проблем внесли и одобрили.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко высказалась о действиях Франции и Британии на голосовании за резолюцию.