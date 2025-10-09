Стало известно, почему Кашира начала светиться как мегаполис

Обновленный Всемирный атлас засветки зафиксировал в Подмосковье яркий феномен: Кашира светится с интенсивностью крупного города. Спутниковые снимки выявили мощный источник искусственного освещения к востоку от города, сопоставимый по яркости со столичной агломерацией. Об этом пишет REGIONS.

Источником оказался не новый жилой район или промышленный гигант, а крупнейший в регионе тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в поселке Новоселки, занимающий площадь свыше 20 гектаров. Яркое свечение — не побочный эффект, а производственная необходимость для обеспечения продовольственной безопасности. Чтобы выращивать огурцы, томаты и зелень круглый год, растениям требуется колоссальное количество света — до 15 молей на квадратный метр в сутки. Естественного солнечного света в наших широтах для этого категорически недостаточно. До 30% его теряется из-за отражения и конструкций теплиц, а растения поглощают лишь узкий спектр лучей.

«Светодиодные модули практически не излучают тепла, что позволяет применять досветку в зоне ценоза — месте, где формируются кисти и плоды», — уточнил гендиректор ООО «Агрокультура Групп» Владимир Чернышов.

Без такой технологии до нижних ярусов растений доходило бы лишь 10% света. Комбинация верхнего и межрядного освещения позволяет с тем же объемом электроэнергии добиться скачка в урожайности.

