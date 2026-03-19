Стало известно, почему каждый пятый россиянин волнуется перед отпуском
Почти половина россиян (42%) испытывают тревогу перед отпуском, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».
Легкое беспокойство знакомо 20% опрошенных, а еще 22% сталкиваются с сильной тревогой. Кроме того, 16% респондентов признались, что подготовка к поездке вызывает у них раздражение.
Главный источник стресса — боязнь забыть что-то важное или не учесть детали при сборах. Об этом заявили 47% участников опроса. На втором месте (29%) — нехватка денег. Еще 11% тревожатся из-за предстоящих перелетов. 10% переживают, что рабочие задачи не дождутся их возвращения, а 4% беспокоятся о безопасности в чужой стране.
При этом позитивные эмоции перед отпуском испытывает почти треть россиян (31%). Они ждут радости и предвкушения от долгожданного отдыха.
Ранее сообщалось, что российские туристы массово меняют направление в пользу Азии и островов Индийского океана.