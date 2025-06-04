Стало известно, почему Китай избегает прямых переговоров с Трампом

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью RT прокомментировал сдержанность Пекина в вопросе организации встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Он нашел причину, по которой китайский лидер опасается встречи с республиканцем.

Китайский лидер, по словам Дудакова, не заинтересован в участии в переговорах, которые могут превратиться в публичную конфронтацию. Эксперт напомнил о недавних скандальных встречах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой, где обсуждения нередко переходили в перепалки.

Такой резкий формат, как считает политолог, противоречит дипломатическому стилю Китая, который предпочитает подготовленные, спокойные и структурированные переговоры.

«Я не думаю, что мы увидим в ближайшее время личную встречу Трампа с Си, но я не исключаю все-таки проведение какого-то большого саммита. Но это уже, конечно, будет совсем другой формат. И там как раз места для перепалок не найдется. А главные препоны сейчас — те противоречия в торговой и в военно-политической сфере, которые есть между США и Китаем», — добавил Дудаков.

Эксперт не исключил, что стороны могут договориться о крупном саммите, но только в формате, исключающем спонтанные конфликты. Главным препятствием для США и Китая, вероятно, останутся торговые и военно-политические разногласия.

Ранее в Politico также предполагали, почему китайский лидер отказывается от встречи с американским президентом.