В России пригрозили ответом Франции за планы о размещении ядерного оружия в Европе

Планы Франции разместить ядерные истребители в странах ЕС встретили жесткую реакцию Москвы. Как заявил Инфо24 полковник в отставке Анатолий Матвийчук, российские военные возьмут под прицел любые базы французской авиации в Европе.

Эксперт сомневается в реалистичности заявлений президента Франции Макрона, отметив, что у страны всего 260 самолетов ядерного сдерживания. Однако в случае реализации этих планов Россия готова к жесткому ответу, считает эксперт.

«Во-первых, Москва объявит Парижу дипломатический демарш. Во-вторых, все пункты базирования французских самолетов в других странах ЕС мгновенно станут потенциальными целями для наших ядерных сил. И я вас уверяю, Москва без колебаний нанесет по ним удары в случае необходимости», — резюмировал Матвийчук.

Ситуация, по его словам, осложняется намерением Британии самостоятельно принимать решения о ядерном оружии, что создает новые вызовы безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что во Франции поведение Макрона сравнили с подготовкой к войне.