Стало известно, почему Маслакова отказалась возглавить город на Урале после победы на выборах

Политобозреватель KP.RU Владимир Ворсобин побывал в городе Березовский под Екатеринбургом и выяснил подробности о странной истории, развернувшейся вокруг выборов мэра.

Юлия Маслакова победила на выборах мэра Березовского. Неожиданно для себя женщина победила, но позже отказалась даже прийти на собственную инаугурацию. Также она не появилась на работе и на время пропала из информационного поля. Лишь потом ей удалось оспорить в суде свое назначение. Главой города в итоге остался Писцов, но поведение Маслаковой оставило множество вопросов.

Как выяснил Ворсобин, город основал олигарх Вячеслав Брозовский, заимевший в 2004 году несколько заводов. После он стал мэром, пробился в Думу и в итоге оставил пост на своего заместителя Писцова. Между ними мог быть конфликт из-за неоднозначной ситуации.

По данным, которые узнал обозреватель КП, в 2023-м мэрия заключила договор с фирмой «Жилстрой». За принадлежащий ей участок в центре города мэрия отдала три участка на окраине. При этом кадастровая стоимость полученного городом участка составила 44 тыс. млн, а отданного — 71,7 млн рублей. «Жилстрой» в итоге продал землю застройщику «Философия идеалистов». Они якобы затруднили работу складов, стоящих на соседнем участке, а также поставили забор. Склады принадлежали основателю города Брозовскому.

В результате Брозовский с возмущением пошел в СК, пожаловался на мэра и его сделку по землям. Тогда в эшелонах муниципальной власти поняли, что проведение выборов мэра будет затруднительным процессом.

«Для чего, как шепчут источники, властям и понадобилась политически невинная и самая несчастная в этой истории — Юлия Маслакова», — отмечает обозреватель «Комсомолки».

В итоге правду искать журналисту пришлось в кабинете спикера Думы Алексея Горевого, которого до выборов неожиданно не допустили. Там собеседник сразу сказал, что история настолько сложная, что разобраться в ней невозможно.

Ворсобин предположил, что местный олигарх «купил» депутатов и вскоре просто назло все проголосовали за несчастную Юлию Маслакову. Собеседник отчасти согласился с этой теорией, но предложил ознакомиться с деталями. Ведь за Маслакову проголосовали 17 депутатов из 23, не за Писцова, а простую женщину из администрации.

Однако Юлия Маслакова оказалась главой городского отдела по инвестициям, ценным сотрудником с наградами, такими как «Молодой госслужащий» и благодарственной грамотой от Минстроя РФ. То, что она могла по закону стать мэром, не обсуждается. Сам Писцов заверил журналиста, что уверен в своей правоте.

«Раньше тут стояли бараки. А теперь смотрите, как красиво. Почему я должен уйти, если столько сделал для города и сколько еще планирую сделать?!» — ответил журналисту Писцов.

Ворсобин отметил, что Маслакова могла быть нужна именно как кандидат, но так как спикера Горевого не допустили до выборов, она оказалась в неприятной ситуации. Ведь в действительности становиться градоначальницей она не планировала. Ей пришлось идти на крайние меры и обращаться в суд, который поставил точку в скандале. Мэром так и остался Писцов, с которым олигарх ругался из-за земель.