Стало известно, почему Моргенштерна* не объявят в международный розыск

Адвокат объяснил, почему рэпера не выдадут России, в случае объявления его в международный розыск.

Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) не объявят в международный розыск, заявил в интервью ТАСС адвокат исполнителя Сергей Жорин.

Дело в том, что обвиняемых объявляют в международный розыск, если они совершили преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, пояснил он.

В отношении рэпера возбуждено уголовное дело о нарушении правил деятельности иноагента, что является преступлением небольшой тяжести, сказал Жорин.

В данном случае цель уголовного преследования не в том, чтобы добиться выдачи Моргенштерна, а в том, чтобы исключить возможность его возвращения в Россию, добавил адвокат.

Напомним, что в отношении исполнителя возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* извинился за «голую вечеринку» с Ивлеевой.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом