Стало известно, почему Моргенштерна* не объявят в международный розыск
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Адвокат объяснил, почему рэпера не выдадут России, в случае объявления его в международный розыск.
Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) не объявят в международный розыск, заявил в интервью ТАСС адвокат исполнителя Сергей Жорин.
Дело в том, что обвиняемых объявляют в международный розыск, если они совершили преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, пояснил он.
В отношении рэпера возбуждено уголовное дело о нарушении правил деятельности иноагента, что является преступлением небольшой тяжести, сказал Жорин.
В данном случае цель уголовного преследования не в том, чтобы добиться выдачи Моргенштерна, а в том, чтобы исключить возможность его возвращения в Россию, добавил адвокат.
Напомним, что в отношении исполнителя возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн* извинился за «голую вечеринку» с Ивлеевой.
*Минюстом РФ признан иностранным агентом