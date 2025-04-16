Стало известно, почему Нагиев прервал молчание о втором сыне впервые за 16 лет

Полный загадок шоумен и актер Дмитрий Нагиев вернулся к работе, а заодно подтвердил слухи о внебрачном сыне, которые распространялись еще с 2016 года. Как пишет KP.RU, знаменитость неслучайно раскрыла семейную тайну.

Дмитрия Нагиева почти 10 лет пытались вывести на чистую воду относительно наследников. Известно, что у шоумена есть сын Кирилл, но съемка папарацци дала понять, что, возможно, есть еще двое детей. Однажды в кадр попали мальчик и девочка, после чего предположили, что звезда что-то скрывает. К тому же, в 2018 году Нагиев оговорился, назвав Кирилла именно старшим сыном. Следовательно, тогда он намекнул на существование и младшего отпрыска.

По данным звездных обозревателей, многих до сих пор волнует вопрос о девочке Мире. Ее называют дочкой Нагиева якобы от коллеги Анны Спектор. Опять же, занятный кадр сделали папарацци в загородном доме в Подмосковье в 2016 году. По интересному совпадению и благотворительный фонд шоумена называется «Анна».

Пока Нагиев подтвердил только слухи о втором сыне, рожденном вне брака. Марку 16 лет и за все эти годы о нем было неизвестно.

«Вероятно, это форма защиты от публичности. А может, стратегия по презентации детей. Ведь Кирилла, сына от радиоведущей Алисы Шер, Дмитрий всячески тащил за собой», — пишет в материале КП.

Кто является матерью сына Марка шоумен не раскрыл. В СМИ предполагали, что это Наталья Коваленко, бывшая пресс-атташе актера.

Ранее сообщалось, что Нагиев с сыном запустил курсы повышения самооценки за 1,5 млн руб.